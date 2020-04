GVB verplaatst helft verkeerscentrale naar geheime locatie

Peter Spaargaren, teammanager verkeersleiding, in de controlekamer van het GVB. Beeld Jakob Van Vliet

Toen er halverwege vorige maand mensen gingen lopen snotteren op de verkeerscentrale werd de knoop doorgehakt. En dus werken de verkeersleiders van, normaal gesproken, honderden bussen en trams en bijna honderd metro’s nu strikt gescheiden van elkaar. Hiermee is de uitval van een gehele afdeling voorkomen, maar vooralsnog lijkt de aanpak succesvol.

De ene ploeg, die van de bussen en de trams, heeft zijn koffers gepakt en is naar een uitwijklocatie vertrokken. De andere is het metroverkeer blijven bedienen vanuit het hoofdkantoor op de Arlandaweg, bij station Sloterdijk. Ze wisten dat het kon, maar nu is duidelijk geworden dat het ook in de praktijk mogelijk is. Op deze geheime uitwijklocatie wordt doorgaans regelmatig getest met het systeem.

Natuurlijk is er minder materieel op straat, zegt Peter Spaargaren, teammanager verkeersleiding. De dienstregeling is uitgekleed, trams, bussen en metro’s rijden aanmerkelijk minder. “Maar wij werken nu ook met een kleiner aantal mensen, dus het is op sommige momenten voor ons best nog aanpoten.”

De Verkeersleiding van het Amsterdamse openbaar vervoer is een beetje een afdeling die je eerst moet uitleggen. Want bussen en trams rijden toch geheel zelfstandig? Er zit toch niet voor niets een bestuurder op een metro? Hoezo verkeersleiding dan?

Maar vanzelf gaat het in veel gevallen allemaal helemaal niet, zegt Spaargaren. “De centrale houdt overzicht, de metroseinen worden helemaal bediend door verkeersleiders. Als wij er niet zijn, staan de metro’s ogenblikkelijk stil, dit zijn vitale functies. En de bussen en trams hebben uiteindelijk ook de verkeersleiding nodig.”

Onwel worden

Dat zegt ook Milton Sankatsing, verkeersleider bus en tram. “Er gebeuren continu dingen in de stad. Als er bijvoorbeeld een tram stilstaat in de Leidsestraat moet iedereen dat weten anders blijven er maar trams die kant oprijden en staat in een mum van tijd alles stil. Een bus heeft een stuur, die kan soms nog wel om opstoppingen heen, maar een tram staat vast in de rails. Een passagier kan onwel worden, de politie komt soms op de wagens. Dat is in ons werk aan de orde van de dag. De boel in goede banen leiden, is de functie van de verkeersleiding.”

Beeld Jakob Van Vliet

“Het is goed dat we een ‘zo goed als duplicaat-systeem hebben,” zegt Spaargaren. “We hebben hier één coronageval gehad, maar doordat we de boel zo uit elkaar hadden getrokken heeft dat geen gevolgen gehad voor de verkeersloop. Alles kon, zo goed en zo kwaad als dat gaat, doorrijden.”

Anders is het wel. Er wordt regelmatig heen en weer gebeld tussen de verschillende locaties, zegt Spaargaren. “Er is over het algemeen niet veel overlap tussen metro aan de ene kant en bus en tram aan de andere. Maar als er iets gebeurt, moeten beide clubs wel van elkaar weten dat er ergens een stremming is bijvoorbeeld.”

En het is een stuk minder gezellig, zegt Sankatsing. “Normaal wandel je wel eens naar de andere afdeling voor een praatje of een grap. Dat is nu allemaal even wat minder.”