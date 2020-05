GVB verkoopt mondkapjes in snoepautomaten

Doosjes met mondkapjes in een snoepautomaat bij metrostation Weesperplein. Beeld Raounak Khaddari

In de snoepautomaten liggen tussen de chocoladerepen en flessen water voortaan ook mondkapjes. De niet-medische exemplaren worden verkocht per doosje, tien stuks voor tien euro.

Vooralsnog zijn ze alleen nog te koop op metrostation Centraal, Weesperplein en Burgemeester de Vlugtlaan. Vanaf donderdag zijn de beschermingsmiddelen ook te krijgen bij Service & Tickets-winkels op het stationsplein op Centraal en op de stations Bijlmer, Zuid en Noord.

Designmondkapjes

Het vervoersbedrijf bekijkt de mogelijkheden om op nog meer plekken mensen te voorzien van het verplichte beschermingsproduct.

Wie met de trein wil reizen en nog niet voorzien is van een eigen beschermingsmiddel, kan ook bij de stationswinkels van de Hema en Etos terecht. Die kondigden ook aan mondkapjes te verkopen.

Er zijn ook nog andere mogelijkheden. Zo is het toegestaan om zelf een mondkapje te maken. En voor wie dat niet genoeg is: er zijn zelfs heuse desingmondkapjes in panter- of piemelprint.