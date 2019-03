GVB: te vroeg voor conclusies over bus 55

De belangrijke oorzaken van de chaotische ochtendspits waren namelijk extern, stelt de vervoerder maandagmiddag. Volgens het GVB was de eerste dag van bus 55 een fiasco door onder meer werkzaamheden, afgesloten rijstroken, het weer en andere opstoppingen. Daardoor ontstond een domino-effect: vertraagt een bus, dan volgen er automatisch meer.



Hoe dan ook geen lekker begin voor de tijdelijke lijn, die in het leven is geroepen als vervanger van de door velen geliefde Amstelveenlijn. Die metro reed vrijdag zijn laatste rit tussen station Zuid en Amstelveen Westwijk, en keert over twee jaar terug als tramlijn.



Tot die tijd zijn reizigers dus op bus 55 aangewezen om van Westijk naar station Zuid te reizen, en terug. De conclusie dat het traject meer bussen nodig heeft om levensvatbaar te worden, zoals onder meer de Maatschappij voor Beter OV vindt, is volgens het GVB voorbarig.



Het was maandag simpelweg te druk op de weg. Niet in de laatste plaats door het stormachtige weer, waardoor veel mensen de fiets lieten staan. "De inzet van extra bussen helpt dan niet. Die staan dan ten slotte ook direct vast."