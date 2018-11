GVB snijdt fors in tram- en bushaltes

53 Reizigers moeten het met 53 haltes minder doen.

Er zijn in Amsterdam sinds 2014 89 haltes verdwenen, en er zijn 36 haltes bijgekomen, waaronder acht van de Noord/Zuidlijn.

Volgens het GVB zijn er sinds 2014 89 haltes verdwenen. In dezelfde periode zijn er 36 haltes bijgekomen, waaronder de acht nieuwe van de Noord/Zuidlijn. Ook is, mede door de invoering van de nieuwe metrolijn, het aantal bus- en tramlijnen gedaald van 65 naar 60.



Een woordvoerder van het vervoerbedrijf erkent dat 'er veel ineens verandert'. Hij benadrukt dat het GVB zich houdt aan de afspraken met de gemeente en de Vervoerregio.



"We houden ons in 99 procent van de gevallen aan de norm dat er een opstap is binnen 400 meter van de voordeur en 250 meter bij locaties voor veel mensen die slecht ter been zijn."



Korte reistijd

Volgens het vervoerbedrijf dient het schrappen van haltes om rij- en reistijden te verkorten. "Een korte reistijd is ook in het belang van de reiziger, omdat we zo trams en bussen kunnen vrijspelen om elders, op drukke lijnen, de frequentie te verhogen."