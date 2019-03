GVB schuift opnieuw met buslijnen na klachten

Grote aantallen in de metro, maar zodra je de wijken en de buurten in moet, wordt het schraal

Raadslid Tiers Bakker van de SP ziet de aangekondigde herstelwerkzaamheden aan het ov-systeem als een stap in de goede richting. "Het sluit aan bij onze bevindingen: de fijnmazigheid is verloren gegaan. Grote hoeveelheden mensen kunnen snel met de metro worden vervoerd, maar zodra je de wijken en de buurten in moet, wordt het schraal."



Rikus Spithorst van reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter OV noemt het ingrijpen een stap in de goede richting. "Door bijvoorbeeld meer bussen langs het ziekenhuis in Noord te laten rijden, laat je zien dat openbaar vervoer ook sociaal is en niet alleen een afgeleide is van economische motieven. Tegelijk: de extra bussen in West gaan ook weer ten koste van een buslijn. In die zin is het ook een beetje vestzak-broekzak."



Langer en vaker

De eerste maatregelen gaan 7 april in. Voor reizigers in Noord rijdt buslijn 36 op proef tot eind dit jaar 's avonds langer door, tot middernacht in plaats van tot 20.00 uur. Zo hebben bezoekers van patiënten in het BovenIJ ziekenhuis tot laat in de avond een ov-verbinding. In plaats van het eindpunt op het Olof Palmeplein komt er een lus via de buurt Amerbos die daarmee ook een verbinding krijgt met het ziekenhuis.



In Nieuw-West zal bus 21 tussen Geuzenveld en het Centraal Station vaker gaan rijden in de ochtendspits. Er komt één bus extra in de dienstregeling, zodat het aantal zit- en staanplaatsen met 8 procent toeneemt. Er rijdt dan elke 5,5 minuut een bus aan de oostkant langs de wijk de Eendracht richting CS.



Om de extra bus vrij te maken verdwijnt de ochtendspitslijn 249 tussen Zuidoost en Weesp. Volgens het GVB betekent dit voor een beperkt aantal reizigers een extra overstap en enkele minuten meer reistijd, maar het vervoerbedrijf zegt dat zo'n 200 reizigers op lijn 21 voordeel hebben van het toegenomen aantal zit- en staanplaatsen.



