GVB roept scholieren op buiten de spits te reizen

Beeld ANP

Een woordvoerder van het GVB spreekt van een ‘dringend verzoek’. Voor de coronacrisis reisden zo’n 12.000 scholieren in Amsterdam met het GVB naar hun school. Een fors aantal, dat na 2 juni waarschijnlijk wel lager ligt: het kabinet heeft alle scholieren die binnen 8 kilometer van hun school wonen namelijk opgeroepen om te voet of per fiets te komen.

Dat scheelt een flink aantal leerlingen, maar het GVB rekent vanaf 2 juni alsnog op zo’n 2000 tot 3000 reizende scholieren. Om de spits toegankelijk te houden voor mensen met cruciale beroepen, hoopt het GVB dat scholieren zo veel mogelijk tussen 09.30 en 14.30 uur zullen reizen. Buiten de spits dus.

Natuurlijk gaat het om een oproep, stelt de woordvoerder. Handhaving is lastig. “Het is voor ons niet te controleren of iemand echt met het openbaar vervoer moet reizen of niet. Daarom is het aan mensen zelf om een afweging te maken. Over het algemeen gaat dat tot nu toe goed.”

Uurtje later

De oproep van het GVB vergt niet alleen het nodige aanpassingsvermogen van de leerlingen, maar ook van de scholen. Een leerling die het eerste uur les heeft maar op op eigen houtje besluit om een uurtje later in de klas te verschijnen, kan waarschijnlijk niet altijd op coulance van de schoolleiding rekenen.

Omdat het GVB zich daarvan bewust is, gaat het vervoersbedrijf graag in gesprek met scholen, vertelt een woordvoerder. Scholen die met vragen zitten, kunnen bij het vervoersbedrijf terecht. “Dan kijken we samen wat mogelijk is.”