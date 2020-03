GVB rijdt minder tijdens spits en perkt contact met reizigers in

Beeld ANP

Daarmee houdt het GVB zich aan de donderdag door de overheid opgestelde regels voor het openbaar vervoer die tot in ieder geval 31 maart gelden. Bovendien hebben veel medewerkers zich vanwege de aangescherpte regels rondom ziekmelden, afgemeld voor werk.

Daarnaast neemt het GVB een aantal maatregelen om het contact tussen mensen te beperken. Passagiers wordt verzocht achterin de tram in te stappen, zodat het aantal contactmomenten tussen buschauffeurs en passagiers zo klein mogelijk wordt gemaakt. ‘Door deze maatregel in te voeren proberen we een juiste balans te vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze reizigers’, schrijft het GVB op zijn website.

Ook voor het instappen in trams gelden nieuwe regels. In de trams met hoge instap mogen reizigers overal instappen, behalve voorin bij de bestuurder. In de trams met lage instap mogen reizigers niet meer bij de conducteur instappen en juist wel nog bij de bestuurder. Op die manier wil het GVB voor zowel trambestuurders als -conducteurs de contactmomenten tot een minimum beperken.

Gepaste afstand

Vervoersbewijzen voor trams moeten zoveel mogelijk bij de automaten worden verkocht. Als dat niet lukt, moet de passagier die een kaartje wil kopen ‘gepaste afstand’ bewaren van de conducteur. Die schuift het kaartje op de desk naar voren, waarna de reiziger hem kan pakken. Zo hoeven de twee elkaar niet aan te raken, aldus het GVB. Bestuurders van bussen en trams verkopen helemaal geen kaartjes meer.