GVB rijdt komende 10 jaar op groene stroom

Dit is een belangrijke sprong voorwaarts voor Amsterdam en we dragen bij aan de klimaatdoelstellingen van ons kabinet GVB-directeur Alexandra van Huffelen

Verder is afgesproken dat een pand van GVB wordt volgelegd met zonnepanelen. Het is de bedoeling dat ook Amsterdammers kunnen meeprofiteren, mogelijk door te investeren in zonnepanelen op dat dak.



Ook gaan GVB, de gemeente en Nuon samen bekijken waar ze nog kunnen besparen op energie. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het terugwinnen van remenergie.



Klimaatakkoord

Het gaat om grote hoeveelheden elektriciteit: GVB gebruikt net zoveel als 45.000 Amsterdamse huishoudens. Vandaar ook het belang om aan te dringen op nieuwe groene stroom.



Om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs -49 procent minder broeikasgassen in 2030- is het zaak snel veel opwekcapaciteit bij te bouwen. Op dit moment is nog maar 6,6 procent van alle in Nederland opgewekte energie duurzaam.



"De samenwerking met Nuon is een belangrijke sprong voorwaarts voor Amsterdam en draagt zo ook nog eens direct bij aan de klimaatdoelstellingen van ons kabinet," zegt GVB-directeur Alexandra van Huffelen daarom in een persbericht.



Dat past ook bij de taak die Nuon/Vattenfall zichzelf heeft opgedragen om hun klanten in staat te stellen binnen één generatie fossielvrij te worden, zegt directeur klanten Cindy Kroon.