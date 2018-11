GVB rekent te veel bij 413 ritten van ingekorte tram 3

Bij ongeplande omleidingen schakelen de systemen over op 'de eenvoudige modus' en betalen reizigers alleen het instaptarief

De fout werd veroorzaakt doordat het systeem soms in de war raakt wanneer een tram niet de volledige route rijdt. In dit geval reed de 3 niet door bij het Frederik Hendrikplantsoen, richting eindpunt Zoutkeetsgracht, maar werd er wegens werkzaamheden gekeerd op het Marnixplein



Extra kilometers

Doordat de boordcomputer de tijdelijke eindhalte niet goed herkende, ging het systeem er in dit geval van uit dat de reiziger naar het oorspronkelijke eindpunt op de Zoutkeetsgracht is gereden en vervolgens de tram terug heeft gepakt naar het Frederik Hendrikplantsoen. Die zogenaamde extra kilometers werden daardoor ook in rekening gebracht.



Het GVB heeft de zaak uitvoerig onderzocht en stelt dat dergelijk euvel 'verder gelukkig nauwelijks voorkomt in soortgelijke situaties'. "Vanaf maart volgend jaar kunnen we deze onwenselijke situatie zodra die zich voordoet in de systemen oplossen. Voor die tijd blijft het opletten voor ons en gaan we per situatie heel goed kijken hoe we het oplossen voor de reiziger."



1 miljoen

De woordvoerder benadrukt dat bij ongeplande omleidingen, bijvoorbeeld bij een botsing tussen auto's op het Rokin, de systemen overschakelen op 'de eenvoudige modus' waarbij reizigers, ook al leggen ze de hele afstand af, alleen het instaptarief betalen en niet de ritprijs.



"Dat kost ons ongeveer 1 miljoen euro per jaar aan derving van de ritprijs. Nog los van de malus voor niet halen van de punctualiteit. Maar, elke reiziger moet er toch op kunnen rekenen dat de afrekening klopt, dan nemen wij het bij twijfel liever voor eigen rekening."