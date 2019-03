GVB-personeel staakt op 18 maart

Ook in Rotterdam en Den Haag legt lokaal personeel in het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden eisen dat de AOW-leeftijd, die nu nog voortdurend stijgt, wordt bevroren op 66 jaar.



Om die eis kracht bij te zetten, wordt maandagmorgen 18 maart om 06.00 uur 66 minuten lang het werk neergelegd. Dat betekent dat er in het eerste gedeelte van de ochtendspits geen tram, bus of metro zal rijden. Het was maandagochtend nog niet duidelijk of het personeel van de IJveren meedoet.



Andere sectoren

In de bouw, de metaal en de schoonmaak wordt opgeroepen tot een 24 uursstaking. Ook in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt volgens de bonden gestaakt. De actievoerders verzamelen zich volgens de bond op tien regionale actiebijeenkomsten verspreid over het land.



De actievoerders eisen verder indexatie van de pensioenen en het verruimen van de pensioenmogelijkheden voor zelfstandigen en flexwerkers.



