GVB past omroepstem aan na montagefout

Waarom klinkt de nieuwe #GVB stem als een belegen Sinterklaas? — ThW (@ThajanWals) 30 juli 2018 De nieuwe stem van gvb in de trams klinkt echt als holle bolle gijs hahahaha #gvb #hollebollegijs — Suzanne (@suuzanneee) 27 juli 2018

Volgens een woordvoerder van het GVB is er in het montageproces van de nieuwe omroepberichten iets mis is gegaan. Voor zo'n bericht worden verschillende fragmenten achter elkaar gemonteerd.



Normaal worden de compilaties hierna gecontroleerd en eventueel aangepast voordat ze gebruikt worden. Dat is deze keer door een fout niet gebeurd. "We hadden het druk rond de opening van de Noord/Zuidlijn."



Nieuwe omroeper

Het openbaar vervoer in Amsterdam ging met de start van de nieuwe metrolijn op de schop. Er kwamen nieuwe haltes en lijnen bij, bestaande lijnen kregen een nieuwe route.



Het GVB greep de wijzigingen aan om een nieuwe omroepstem te introduceren. Deze is sinds zondag 23 juli te horen in een deel van de trams en metro's in de stad.



De nieuwe omroeper die de fragmenten heeft ingesproken treft volgens de woordvoerder geen blaam. "Reizigers kunnen het ons als organisatie wel aanrekenen."



"Dit is duidelijk niet het resultaat dat we wilden." De vervoerder zegt op dit moment hard bezig te zijn de fouten te herstellen. Verwacht wordt dat donderdag of vrijdag alle verkeerde omroepberichten zijn vervangen door een versie zonder fouten.



De rest van het GVB-netwerk wordt later stap voor stap voorzien van de nieuwe omroepstem.



Lees ook: Haltes aangepast voor NZ-lijn: 'Ik mág me niet vergissen'