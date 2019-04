GVB opent meer winkels op metrostations

Haltes Centraal Station, Waterlooplein, Weesperplein Wibautstraat en Noord krijgen een mix tussen grotere ketens en kleine ondernemingen. Op station Noord verrijst bovendien een heus food court met negen eettentjes, verdeeld over twee verdiepingen. Wat die zaakjes precies zullen serveren is nog niet bekend.



"We kijken per locatie waar behoefte aan is," zegt Alexander Ten Have, stationsontwikkelaar van het GVB. "Op sommige plekken zullen dat vooral eetgelegenheden of kiosken zijn, op andere plekken zal meer behoefte zijn aan iets als de bloemenwinkel die we al hebben in de metrohalte in Centraal Station."