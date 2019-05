GVB: metro 's nachts laten rijden is te duur

Eens in de zoveel tijd wordt het voorstel gedaan. Dit weekend was het een student die een petitie opstelde voor de introductie van een nachtmetro in Amsterdam.



De nachtmetro zou volgens de opsteller van de petitie 'de verschillende nadelen van de nachtbus kunnen oplossen en de economische toegankelijkheid van de periferie verbeteren'. Bovendien zou de nachtmetro de buitenwijken van de stad aantrekkelijker maken voor jongeren.



Nachtbus

Nu rijdt de metro tot 00.30 uur. Wie op een later tijdstip nog met het openbaar vervoer wil reizen, is aangewezen op de nachtbus. Maar volgens de opsteller van de petitie schiet de nachtbus tekort en is het voor mensen 'die in de periferie van Amsterdam wonen een hele opgave om 's nachts thuis te komen'.



Volgens een woordvoerder van het GVB is een nachtmetro een 'interessant idee'. "Maar helaas is er te weinig vraag naar dergelijk vervoer, het wordt daardoor veel te duur. De nachtbussen functioneren goed en het 's nachts laten rijden van de metro lost in die zin geen bestaand probleem op."