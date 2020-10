GVB laat in app zien hoe druk het is in bus, tram en metro

In het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht. Beeld Marc Driessen

Per reis wordt aangegeven hoe druk het in de Amsterdamse trams, bussen en metro’s is. Is één van de drie poppetjes donkergrijs gekleurd? Dan is er voldoende plek. Bij twee poppetjes is er beperkt plek, bij drie poppetjes weinig tot geen plek.

De indicatie voor de drukte is gebaseerd op data van de ov-chipkaart. “Daar wordt een berekening op toegepast, waardoor een voorspelling wordt gegeven,” legt een woordvoerder uit. “Het is dus een indicatie en nog niet realtime. Dat hopen we in de toekomst wel te kunnen laten zien.”

De nieuwe functie stond al een tijd gepland. Uit klantenonderzoek bleek eind vorig jaar dat reizigers zo’n indicatie graag in de app zouden zien. “We waren er dus al mee bezig, maar de coronacrisis heeft dat proces versneld. Het is vanwege het virus namelijk belangrijk dat mensen hun reizen spreiden.”

Minder reizen

Aan het begin van de coronacrisis werd opgeroepen het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen. Het aantal check-ins per dag daalde landelijk tot 90 procent, zo becijferden het Centraal Bureau voor de Statistiek en Translink begin vorige maand. Op 7 juli, de eerste dinsdag waarop weer met het openbaar vervoerd mocht worden gereisd, was het aantal check-ins ongeveer de helft van het aantal op een vergelijkbare dinsdag in 2019.

Sinds de uitbraak van het coronavirus worden reizen met de bus, tram, metro en trein dus door veel mensen gemeden. “Veel mensen werken nog steeds thuis en dat is sinds de laatste maatregelen weer meer geworden,” zegt een woordvoerder van reizigersorganisatie Rover. “Daarbij kiest men, als het kan, liever voor een ander vervoersmiddel. En zeker oudere mensen zijn wat angstiger en mijden reizen met het ov.”

Rover is dan ook te spreken over de nieuwe toevoeging in de app van het GVB. “Het is een extra ondersteuning voor de reizigers die met de tram, bus of metro gaan. Ze kunnen nu een afgewogen keuze maken of ze de reis gaan maken.”