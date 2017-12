GVB-directeur Van Huffelen gaat volgens norm verdienen

Daarmee komt haar loon in lijn met de zogenoemde WNT-2-norm, het salaris van de premier en het bedrag dat topbestuurders in publieke instellingen maximaal mogen verdienen. Dit stond in 2017 nog op 181.000 euro, maar wordt volgend jaar 187.000.



Salaris inleveren

Amsterdam heeft bepaald dat die beloningsnorm ook geldt voor bestuurders bij deelnemingen waarin de gemeente aandeelhouder is, zoals het GVB dus. Toch zei het vervoersbedrijf eind juni niks aan de hoge salarissen te kunnen doen. Het was juridisch niet mogelijk de contracten van hun topbestuurders open te breken.



Maar nu Van Huffelen vanaf 1 juni een nieuw contract voor vier jaar bij het GVB tekent, gaat haar salaris toch naar beneden. Van Huffelen zou bovendien zelf hebben aangegeven in te willen leveren om de norm te halen. In haar geval scheelt dat 26.000 euro op jaarbasis.



Boven de norm

Opvallend is dat de algemeen directeur daarmee minder gaat verdienen dan haar collega-directeuren van financiën en techniek en operatie, die allebei boven de beloningsnorm zitten.



Financieel topman Tom Middelkoop is met ingang van 13 december 2017 herbenoemd voor vier jaar. Middelkoop verdiende in 2016, alles bij elkaar, 210.000 euro.



GVB heeft beloofd binnen zeven jaar alle salarissen onder de norm te brengen.



Lees ook: Gemeente Amsterdam staat machteloos bij topsalarissen