GVB-bussen vanaf volgend jaar grotendeels elektrisch

Nederland – Amsterdam. Het stationsgebied van Amsterdam Sloterdijk. Dit is een hub voor treinen, bussen, trams en metro’s. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Kim van Dam Beeld ANP / Kim van Dam

De eerste 31 bussen stromen vanaf deze zomer in, meldt GVB. De aanbesteding heeft ongeveer een jaar in beslag genomen en het zal nog eens een jaar duren voordat alle bussen daadwerkelijk worden ingezet. Dankzij deze nieuwe bestelling zal in 2023 de meerderheid van de GVB-bussen elektrisch zijn, meldt het transportbedrijf. GVB rijdt sinds eind 2019 met elektrische bussen.

“Amsterdammers gaan geleidelijk merken dat het grommend optrekken van stadsbussen verdwijnt,” aldus GVB-directeur Claudia Zuiderwijk. “We willen dat iedereen die met GVB reist weet, dat hij daarmee veel minder schade toebrengt aan het klimaat en de leefomgeving.”

Uitstootvrij busvervoer is onderdeel van de routekaart van gemeente Amsterdam, waarmee de stad tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn. De stad wil haar CO2-uitstoot in 2025 met 5 procent verminderen vergeleken met de uitstoot in 1990. In 2030 komt de vermindering op 55 procent en in 2050 op 95 procent.

De nieuw te leveren bussen zullen gaan rijden op de lijnen 37, 38, 41, 44, 47, 49, 62 en 63.