Guno D. over dood vriendin: 'De duivel moet in mij zijn getreden'

Was het een crime passionnel, begaan in een opwelling, of een moord door een man die niet kon verkroppen dat zijn vriendin een ander had?



"De duivel. De duivel moet in mij zijn getreden," snikte de 47-jarige verdachte Guno D. tegenover de rechtbank. Hij kon anders ook niet verklaren waarom hij die nacht in een woning op de Rafael Lemkinstraat in Zuidoost veertien keer op zijn vriendin instak. "Ik ben zo niet. Ik had geen controle over mezelf, kon niet helder meer denken." Wat er precies was gebeurd: hij wist het niet meer.



Wel kon D. nog herinneren wat hem tot zijn daad had gebracht: de foto's en filmpjes die hij in haar telefoon aantrof. Expliciete beelden, van Eartha samen met een andere man.



Hij vond ze in de nacht van 2 op 3 september, toen hij naar de woning van Eartha's nicht was gegaan. Daar werd een verjaardagsfeestje gevierd, maar de woning in Zuidoost was ook het onderkomen van Eartha., D. woonde in Middelburg. "Ik had mijn vrouw drie weken niet gezien, ik wilde liefde met haar maken," verklaarde Guno tegen de rechtbank.



Dramatisch verloop

De nacht kreeg een ander, dramatisch, verloop. Terwijl Eartha sliep, ging D. door de whatsappgeschiedenis van zijn vriendin heen, waar hij stuitte op de correspondentie met Romeo, een man die D. goed kende. Daarop liep hij naar de keuken, pakte een mes en wekte zijn vriendin. Hij wilde haar met de beelden confronteren. "Daarna is het helemaal mis gegaan," zei D. fluisterend.