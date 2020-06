Grotestedenbonus voor Amsterdamse leraren

Beeld ANP

Amsterdam is hiermee de eerste stad die gaat werken met een ‘grotestedenbonus’ voor leraren. De extra toelage is een van de maatregelen uit een convenant tussen Amsterdamse schoolbesturen, de gemeente en het Rijk om het lerarentekort in de stad terug te dringen. Het Rijk stelt tot en met 2024 jaarlijks 7,1 miljoen euro beschikbaar voor dit Noodplan Lerarentekort. De Amsterdamse schoolbesturen kiezen ervoor om dit geld volledige in te zetten voor de extra toelage voor leraren. Het convenant wordt eind deze maand ondertekend.

Arnold Jonk onderhandelde namens de Amsterdamse schoolbesturen over het convenant. “De extra toelage is een belangrijke erkenning van het feit dat het leven in Amsterdam nou eenmaal duur is. En docenten die niet in de stad wonen, moeten soms toeleggen op de reiskosten, dan maak je het mensen wel heel moeilijk. Het is heel fijn dat we daar nu iets aan kunnen doen.”

Samenwerken

Om het lerarentekort terug te dringen gaan Amsterdamse schoolbesturen meer samenwerken. Zo beloven scholen met een relatief klein tekort terughoudend te zijn in het werven van leerkrachten bij andere schoolbesturen. Daarnaast zal flexibel worden omgegaan met leerkrachten die initiatief nemen om (tijdelijk) op een andere school les te geven die met een groter tekort kampen.

Om het lerarentekort te verkleinen wordt naast de extra toelage ingezet op een stadsbreed programma voor het opleiden van zijinstromers. Dat betekent dat scholen met een relatief klein lerarentekort zijinstromers gaan opleiden voor scholen die door het lerarentekort onvoldoende begeleidingscapaciteit hebben.

Onderwijswethouder Marjolein Moorman zegt blij te zijn met deze onderlinge solidariteit. “Er is in de loop van de tijd een concurrentieslag ontstaan in het onderwijs, en daarmee ook meer achterstanden en segregatie. Ik heb er veel waardering voor dat veel schoolbestuurders nu over hun eigen schaduw stappen en de afspraak hebben gemaakt om voor elkaar leraren te gaan opleiden.”

Het aantal nieuwe zijinstromers moet zo verhoogd worden van gemiddeld 70 tot 180 per jaar. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks 3 miljoen euro ter beschikking, naast de jaarlijkse financiering van de schoolbesturen (500.000 euro) en de Gemeente Amsterdam (945.000 euro).

Noodplan

De maatregelen zijn onderdeel van een breder noodplan voor de vijf grootste Nederlandse steden, waar het lerarentekort het grootst is. De tekorten lopen hier sneller op dan elders in het land, omdat de werkdruk op scholen in grote steden vaak hoger is, en het vinden van een betaalbare woning moeilijk kan zijn. In Amsterdam liep het aantal vertrekkende leraren op van 134 in schooljaar 2015-2016 naar 254 in 2018-2019.

In totaal trekt het kabinet de komende vier jaar 116 miljoen euro uit om het lerarentekort terug te dringen. Iedere stad heeft een eigen aanpak: waar Amsterdam kiest voor een toelage voor basisschooldocenten, zetten Rotterdam en Den Haag in op extra begeleiding van leraren en de inzet van onderwijsondersteunend personeel. In Utrecht ligt de focus op de begeleiding en professionalisering van startende docenten; Almere wil investeren in extra ondersteunend personeel en de begeleiding van startende leerkrachten.

Tijdelijke maatregelen

Basisscholen krijgen ook ruimte om het lerarentekort op andere manieren tijdelijk te verlichten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld muziek- en tekenleraren voor de klas zetten, die maximaal één dag per week les geven, zolang het geen kernvak als taal of rekenen betreft. Op die manier hopen scholen te voorkomen dat er klassen naar huis worden gestuurd of de vijfdaagse schoolweek moet worden ingekort.

Eind vorig jaar werd al bekend dat de grote steden vier jaar lang 1 miljoen euro per jaar extra zouden krijgen om het lerarentekort te bestrijden. Om dat tekort ook landelijk aan te pakken, krijgen lerarenopleidingen jaarlijks 11 miljoen euro extra. Het geld moet worden gestoken in het aantrekkelijker maken van de opleiding, betere samenwerking met scholen, betere begeleiding van zijinstromers en voorkomen van uitval.