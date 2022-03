Grotere kolenoverslag in haven Amsterdam door hoge gasprijs

De haven van Amsterdam sloot 2021 af met een omzet van 163,1 miljoen euro, 3 procent meer dan een jaar eerder. Beeld Shutterstock

De stijging van de kolenoverslag met 41 procent tot 10,4 miljoen ton doet volgens de havenexploitant niets af aan de doelstelling om in 2030 kolenvrij te zijn.

De totale overslag in de haven kwam uit op 71,3 miljoen ton. Dat was 3 miljoen ton minder dan een jaar eerder. De overslag van olie daalde met 13 procent tot 35,7 miljoen ton. Mede als gevolg van de energietransitie was er minder vraag naar. Ook de coronacrisis werkte volgens het havenbedrijf door in de cijfers. Verder nam de overslag van containers in de haven met een kwart toe.

Stijging omzet

De haven van Amsterdam sloot 2021 af met een omzet van 163,1 miljoen euro. Dat was 3 procent meer dan een jaar eerder. De stijging zat hem met name in de hogere inkomsten uit pachtcontracten. Die vielen met 97 miljoen euro, 5 miljoen hoger uit dan een jaar eerder. De zeehavengelden daalden licht tot 53 miljoen euro. Het resultaat voor de haven viel uiteindelijk hoger uit. Dit ging van 51,7 miljoen naar 52,9 miljoen euro.

De oorlog in Oekraïne wordt door de haven verder als ‘dramatisch’ bestempeld. De precieze gevolgen voor de haven zijn voor dit jaar nog niet goed in te schatten, ‘maar staan niet in verhouding tot de humanitaire crisis die is ontstaan’, aldus het havenbedrijf. Voor de overslagcijfers en de bijbehorende omzet verwacht Port of Amsterdam vooralsnog geen grote wijzigingen.