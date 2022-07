Grotere kans op uitbraak infectieziekten door dalende vaccinatiegraad Amsterdamse kinderen

Een peuter krijgt een vaccinatie. Beeld Getty Images

Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen twaalf infectieziekten die kunnen leiden tot ernstige ziekte of sterfte. Met betere voorlichting wil de gemeente de dalende trend in de vaccinatiegraad keren.

Dat schrijft wethouder Shula Rijxman (publieke gezondheid) aan de gemeenteraad. Rijxman maakt zich zorgen en ‘gaat zich er keihard voor inzetten dat meer mensen gebruikmaken van het recht zich te laten vaccineren,’ zo staat in de brief die alleen over het Rijksvaccinatieprogramma gaat − en dus niet over de coronavaccinatie.

De daling van de vaccinatiegraad tot 4 procentpunt − het verschilt per vaccinatie, zie graphic − is vastgesteld in 2021. Een jaar eerder lag de vaccinatiegraad van kinderen van 0-2 jaar nog boven de 90 procent. Bij kinderen van vijf liep de vaccinatiegraad in de periode 2020-2021 terug van 89,3 procent naar 87,8 procent.

De dalende trend onder Amsterdamse kinderen tot vijf jaar heeft zich dit jaar voortgezet. Bij een vaccinatiecampagne in maart lag het opkomstpercentage 20 procent lager dan in 2021.

De teruglopende vaccinatiegraad onder jonge kinderen zal de vraag van ouders voeden of crèches ongevaccineerde kinderen mogen weigeren. De Tweede Kamer was daar vóór de coronapandemie voorstander van, maar de Eerste Kamer stemde in mei van dit jaar tegen. Een bezwaar van de Eerste Kamer was dat de mogelijkheid om kinderen te weigeren zorgt voor tweedeling onder de bevolking.

Streefnorm

Nederland streeft naar een landelijke vaccinatiegraad van 90 procent. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de kans op uitbraken van infectieziekten dan minimaal. Bij Nederlandse kinderen onder de vijf wordt de landelijke streefnorm gehaald, bij kinderen van 10-11 scheelt het 0,3 procent.

Amsterdam is niet de enige grote stad met een lagere vaccinatiegraad dan de streefnorm. Ook in Rotterdam en Den Haag speelt dat. Bij het coronavaccinatieprogramma bleek al dat mensen met een lagere sociaal-economische status zich minder vaak laten vaccineren. In grote steden wonen relatief veel mensen uit die groep.

De Amsterdamse vaccinatiegraad verschilt behoorlijk per wijk. Zo daalde de opkomst bij de DTP-vaccinatie (Difterie-Tetanus-Polio) in Bos en Lommer van 80 naar 27 procent in de periode 2021-2022. In Watergraafsmeer was juist sprake van een stijging: van 85 procent naar 94.

De gemeente wil de daling van de vaccinatiegraad met gerichtere voorlichting keren. Dat zal vooral het geval zijn in de stadsdelen Zuid, Zuidoost, West en Nieuw-West.

Antroposofisch

In Zuid weigeren kinderen die naar antroposofische scholen vaker vaccinatie. In Zuidoost wordt vaak gedacht dat oudere kinderen al sterk zijn en daarom geen vaccinatie nodig hebben, zo stelde de GGD vast op basis van gesprekken met wijkbewoners.

In West en Nieuw-West blijven kinderen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond achter bij de streefnorm. De GGD stelt vast dat er in die groepen een gebrek aan kennis is over vaccineren tegen infectieziekten. Brieven van de GGD en het RIVM worden als te ingewikkeld ervaren.

Bij de vaccinatie tegen HPV (Humaan Papillomavirus) speelt ook de wijze van infectie een rol. HPV wordt overgedragen via seksueel contact en kan baarmoederhalskanker veroorzaken. Seks is een gevoelig onderwerp in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. De vaccinatieleeftijd is 14 jaar. Ook leeft vrees voor onvruchtbaarheid.

Overigens liep de HPV-vaccinatie in heel Amsterdam wel op: in 2020 waren 5 op de 10 gevaccineerd, in 2021 was dat 6 op de 10. Ook de vaccinatiegraad tegen Meningokokken ACWY − een bacterie die bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking kan veroorzaken − liep op: van 76 procent naar 81 procent.