Grotendeels droge maar zeer frisse Bevrijdingsdag

In de middag is er kans op een bui, maar later in de middag wordt het op de meeste maar in de middag wordt het droger met vanuit het westen steeds meer ruimte voor de zon.



Het wordt ongeveer 11 graden, maar de matige noordwestenwind maak het voor het gevoel wel een aantal graden kouder. In de avond koelt het af tot een graad of 5 en de gevoelstemperatuur daalt naar 2 graden. "Wie van plan is een festival te bezoeken, zal zich warm moeten aankleden," aldus Weeronline.



