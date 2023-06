Grote zorgen over groep gewelddadige kinderen in Amsterdam-Zuidoost

Beeld uit een filmpje van de mishandeling op 5 mei op station Bijlmer Arena, waarbij een man door een forse groep jongeren in elkaar werd getrapt en op het spoor geduwd.

De groepen zijn in beeld gekomen door de dood van de 17-jarige Roffinho van Suijdam. Hij werd in december vorig jaar voor zijn ouderlijk huis aan de Haardstee in Zuidoost doodgeschoten door een destijds 16-jarige buurtgenoot, die donderdag werd veroordeeld tot 20 maanden jeugddetentie, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.

De schietpartij is het tragische dieptepunt in een hoog opgelopen vete tussen twee groepen jongeren in de H-buurt, net onder winkelcentrum Amsterdamse Poort. Dat conflict speelde al enkele jaren.

Snitchcultuur

Door de heersende ‘no-snitchcultuur’, waarbij praten met de politie als een doodzonde wordt beschouwd, was het conflict tussen de groepen jongeren niet of nauwelijks in beeld bij hulpverleners, politie en stadsdeelbestuur.

Sommige betrokken kinderen zijn niet ouder dan 11 of 12 jaar. Geweld en het verspreiden van beelden daarvan via sociale media, geeft ze status in de buurt. Na de dood van Van Suijdam, is een aantal van hen opnieuw in beeld gekomen in zaken die draaien om ernstig geweld.

Mishandeling Bijlmer Arena

Zo werd begin april een 13-jarige jongen neergestoken in de omgeving van het Abcouderpad in Zuidoost. Later hield de politie een 16-jarige verdachte aan voor de steekpartij. In de marge van dat onderzoek doken jongeren op die ook betrokken zijn bij de ruzie waarbij Roffinho van Suijdam werd doodgeschoten.

Ook bij de mishandeling van een man op station Bijlmer Arena op 5 mei jongstleden kwamen jongeren in beeld die bij het eerdergenoemde conflict betrokken zijn. Bij die gelegenheid werd een man door een forse groep jongeren in elkaar getrapt en op het spoor geduwd. Een aantal jongeren dat na de vechtpartij werd opgepakt, heeft verklaard dat de man zou zijn aangevallen nadat hij ongevraagd een jongen op zijn mond had gezoend. De politie heeft de man niet kunnen vinden, dus kent zijn kant van het verhaal niet.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: