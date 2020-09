Grote zorgen om weghalen politiepost Amsterdam Centraal

Beeld ANP

Omdat er te weinig agenten beschikbaar zijn, wil de driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie beschikbare dienders overhevelen naar de basisteams van de politie. Wel blijven er agenten actief op het station. In het plan wordt verwezen naar andere steden, zoals Rotterdam, die op eenzelfde manier te werk gaan.

Een ‘ondoordacht en onbegrijpelijk plan’, vindt vakbond FNV. “Burgemeester Halsema moet er blijkbaar nog aan wennen dat Amsterdam een wereldstad is, waar een veilig ov-knooppunt bij hoort. Een eigen politiepost is daarbij harde noodzaak,” aldus Henri Janssen, bestuurder van FNV Spoor.

Specialistische kennis

De NS en vervoersbedrijf GVB hebben in een brief aan de gemeenteraad laten weten zich grote zorgen te maken over de effecten van het plan op de veiligheid van de reizigers, het personeel en de stad. Ze zijn bang dat het besluit zal leiden tot verstoringen van de openbare orde en langdurige OV-storingen.

“Op dit moment is er een goede samenwerking tussen de politie, de boa’s, en de GVB-handhavers,” aldus Manon Huisman, woordvoerder van het GVB. “Daardoor kunnen zij heel goed en snel inspelen op situaties. Als de politie straks niet meer een vaste post heeft op het station, gaat die specialistische kennis verloren." Volgens Huisman weten de agenten op de politiepost hoe reizigers zich gedragen en wat afwijkend gedrag is. “Zo kunnen ze situaties beter inschatten, daar naar handelen en voorkomen dat het escaleert. Ook zijn ze meteen ter plekke. Dat zorgt weer voor minder storingen en oponthoud.”

De vervoersbedrijven verwachten dat het aantal reizigers, dat momenteel door corona is afgenomen, weer zal stijgen. Daarbij zorgt corona ook voor meer incidenten. Huisman: “Denk aan de toename van zwartrijden of mensen die weigeren een mondkapje te dragen. Dat levert ook spanningen op."

Complexer

De situatie in Amsterdam kan volgens de NS en het GVB niet vergeleken worden met andere steden. “Amsterdam Centraal is een veel complexer station,” vertelt Huisman. “En we hebben meer reizigers.”

De NS en het GVB vragen de raadsleden zich in te zetten om de huidige werkwijze in stand te houden. Donderdag bespreekt het college het plan met de gemeenteraad.