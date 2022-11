Grote ‘vredesdemonstratie’ eindigt in ‘een kopje koffie drinken’ op de Dam

Wat een grote ‘vredesdemonstratie’ had moeten worden, in aanwezigheid van de Britse antisemiet en complotdenker David Icke, eindigde zondagmiddag in ‘een kopje koffie drinken’ op de Dam in Amsterdam. Van de aangekondigde tegendemonstranten was nauwelijks iets te merken.

Tegen de duizend demonstranten verzamelden zich in de loop van de zondagmiddag op de Dam. Een vertrouwde mix van gele parapluutjes en omgekeerde vlaggen. Vrijdagmiddag was nog door de rechter besloten dat organisator Samen voor Nederland niet op de Dam mocht demonstreren maar alleen op het Museumplein, zoals de gemeente wilde, ook omdat er drie tegendemonstraties waren aangekondigd.

Donderdag was de Britse complotdenker David Icke al door het kabinet de toegang tot Nederland ontzegd, vanwege het risico op verstoring van de openbare orde. Al met al reden genoeg voor de organisatie om van een officiële demonstratie af te zien en op te roepen om dan maar spontaan naar de Dam te komen.

In de stromende regen was het daar, onder toeziend oog van een grote hoeveelheid politie, vooral wachten op wat komen ging. Dat was niet veel. Wel zond de organisatie een kort geluidsfragment uit waarin Icke de situatie rondom zijn verbanning uit Nederland ‘belachelijk’ noemt.

Anti-Rutte

Om de zaak niet verder op de spits te drijven had het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) intussen al besloten een fluitdemonstratie te cancellen. Het enige tegengeluid kwam van een groep van ongeveer twintig antifascisten van actiegroep Antifa, maar de ophef bleef beperkt tot wat geschreeuw en gescheld over en weer.

Een kleine tegendemonstratie heeft zich gevormd door een groepje van de antifascistische beweging Antifa. Beeld Het Parool

Na ongeveer anderhalf uur op de Dam verplaatste de menigte zich, begeleid door de politie richting het Rokin, waarna werd afgeslagen richting Nieuwe Doelenstraat, Kloveniersburgwal en de Wallen. Waar ze naar onderweg waren, bleken de demonstranten zelf ook niet te weten. Na een half uur was men weer terug op de Dam, waar een kleine kopgroep doorliep de Kalverstraat in. Rond drie uur, toen er tweehonderd demonstranten over waren, greep de politie in. Onder meer een geluidsinstallatie werd in beslag genomen.

Zo kwam er een einde aan het groots aangekondigde protest tegen het kabinet-Rutte en vooral ook tegen elke vorm van overheidsinmenging, of het nu gaat om covid-vaccinaties of het terugdringen van stikstofuitstoot door boeren.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) liet zondag weten het goed te vinden dat er maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat Icke zou spreken op de Dam. Een woordvoerder zei dat er ‘grenzen zijn aan het vrije woord. En vooral voor mensen die de Holocaust ontkennen’.

Icke verspreidt ideeën uit De protocollen van de wijzen van Sion, een in de negentiende eeuw gepubliceerd pamflet, waarin wordt gesuggereerd dat Joden wereldwijd een geheime samenzwering vormen. Hij beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Tot zijn aanhangers in Nederland behoort Thierry Baudet, de oprichter van Forum voor Democratie.