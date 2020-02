Grote verschillen in woontevredenheid Amsterdamse buurten

Beeld ANP

Gemiddeld krijgt de leefbaarheid in de stad een 7,5. Dit jaar is voor het eerst gevraagd naar overlast die wordt ervaren door vakantieverhuur.

Zuid geeft het hoogste cijfer: 8,1. Elf van de achttien wijken in dat stadsdeel scoren een 8 of hoger. Bewoners van buurten in Nieuw-West, Zuidoost en Noord geven duidelijk lagere cijfers dan Amsterdammers in andere buurten. Bewoners in Geuzenveld-Slotermeer zijn van de 22 onderzochte gebieden in Amsterdam het minst tevreden (6,4). Nieuw-West is ook het enige stadsdeel met een gemiddeld cijfer onder de 7 (6,7).

Het onderzoek wordt sinds 2001 gedaan. Sindsdien is de tevredenheid in de meeste buurten flink vooruit gegaan, maar niet overal. In West (+1,1) en Oost (+1,0) zijn bewoners de afgelopen twee decennia een stuk meer te spreken over de leefbaarheid in hun buurt, terwijl de cijfers in Nieuw-West (+0,2), Noord (+0,1) en Zuidoost (+0,6) beduidend minder zijn gestegen.

Vervuiling

Wat verder opvalt is dat steeds meer Amsterdammers zich ergeren aan de vervuiling van hun buurt. Vooral in de Burgwallen (Nieuwe en Oude Zijde) heeft men er last van, maar ook in de rest van stadsdeel Centrum is de overlast de afgelopen tien jaar toegenomen. Ook in Nieuw-West, Noord en West is er volgens het onderzoek veel overlast.

Daarnaast werd in 2019 voor het eerst aan bewoners gevraagd naar de overlast die zij ervaren van woningen die verhuurd worden aan toeristen. In het Centrum wordt de meeste hinder ervaren. Hoe verder Amsterdammers van het Centrum wonen, hoe minder last zij over het algemeen hebben van vakantieverhuur. Alleen de wijk Elzenhagen in Noord is hierop met 31 % een uitzondering.