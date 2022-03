Nieuws

Grote test- en vaccinatielocatie bij Schiphol gaat dicht

De XL test- en vaccinatielocatie bij Schiphol gaat na 11 mei dicht. De huurovereenkomst loopt af, maar er is ook geen behoefte meer aan zo’n grote voorziening. De GGD Kennemerland gaat in de regio wel een nieuwe, kleinere locatie openen. Het is nog niet bekend waar.