Grote tekorten bij Amsterdamse voedselbanken door hamsterwoede

Beeld ANP

Voedselbanken zijn afhankelijk van restpartijen van supermarkten en groothandels, maar op het moment blijft er bijna niets over. De voedselbanken roepen daarom op om geld te doneren, zodat de Amsterdammers die afhankelijk zijn van de dagelijkse voedselhulp, niet in de problemen komen.

‘Hamsterdammers! Help onze voedselbank,’ schrijven ze in een gezamenlijk persbericht. Met het geld hopen de voedselbanken eten voor de minderbedeelde Amsterdammer in te kunnen kopen.

Voedseldonaties

De voedselbanken zijn afhankelijk van donaties van bedrijven met een voedseloverschot. Maar door het hamsteren hebben vooral supermarkten geen voorraden meer over. “We zien daarom geen andere mogelijkheid dan zelf voedsel in te kopen,” zegt Margje Polman Tuin van de Voedselbank Amsterdam. “Iets waarvoor we de hulp hard nodig hebben van alle Amsterdammers die wèl met volle keukenkastjes zitten.”

Amsterdammers die afhankelijk zijn van de voedselbank krijgen vaak lang houdbare producten zoals pasta, rijst en blikgroenten in hun wekelijkse voedselpakket. Juist deze producten worden door de hamsterwoede nauwelijks nog aangeleverd. Daarnaast ligt de inzamelingen die bedrijven, scholen en supermarkten normaal gesproken houden nu ook stil.

De Voedselbank Amsterdam verwacht dat er door de coronacrisis in de toekomst nog meer mensen afhankelijk zullen worden van de hulp van voedselpakketten. Ruim drieduizend huishoudens zijn in Amsterdam afhankelijk van de hulp van de voedselbanken. Vanuit twaalf uitgiftepunten wordt het voedsel verdeeld in de stad.

Via de website van de Voedselbank Amsterdam kan gedoneerd worden.