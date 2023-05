Grote stroomstoring Amsterdam-West verholpen

Netbeheerder Liander meldt een grootschalige stroomstoring in een groot deel van Amsterdam-West. Beeld ANP / ANP

Aanvankelijk meldde netbeheerder Liander dat de verwachte eindtijd van de storing zondagavond om 23.45 uur zou zijn. Voor een deel van het getroffen gebied waren rond die tijd de storingen inderdaad opgelost, aldus de website van Liander.

In de postcodegebieden 1013 en 1014 was de storing nog niet voorbij. Voor die gebieden gold eerst een verwachte eindtijd van 2.30 uur, later liet Liander weten dat de eindtijd van de storing onbekend was. Ook die storing is nu dus opgelost

De netbeheerder kreeg rond 22.00 uur een melding over de storingen en heeft meerdere monteurs op pad gestuurd. Volgens de website van Liander ging het om postcodegebieden 1064 en 1067 in Nieuw-West.

Een woordvoerder van Liander zei dat het ging om een ‘grootschalige stroomstoring’ en dat de oorzaak van de storing nog niet bekend was: “Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van het probleem.”

Ook in andere postcodegebieden in West (1054, 1057, 1058, 1062, 1064 en 1067) werden storingen gemeld, maar die waren minder groot in omvang. Dat gebied betrof een groot deel van de Baarsjes en een deel van het Westelijk Havengebied.

Ook het openbaar vervoer in de stad ondervond problemen van de storing. Het GVB liet weten dat tram 13 en 7 een kortere route reden door de storing.

