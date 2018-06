Grote storing Schiphol door 'reeks gebeurtenissen'

Dat zijn tussentijdse bevindingen van TNO, dat de zaak onderzoekt in opdracht van Schiphol.



De luchthaven kreeg te maken met een stroomstoring in Amsterdam-Zuidoost, waarop de noodstroom aanschakelde. Maar een noodstroominstallatie in Terminal 3 had afwijkende instellingen ten opzichte van andere noodstroomvoorzieningen.



Datanetwerk

Ook stonden drie groepen niet goed ingesteld en werd de maximale belasting van de noodstroomvoorziening overschreden, aldus TNO. Toen de stroomvoorziening was hersteld, stuitte Schiphol op problemen in het datanetwerk.



De keten van problemen leidde tot annuleringen, veel vertraging en lange rijen, uitgerekend toen het toch al extra druk was in verband met de meivakantie.



Herhaling voorkomen

"Bij Schiphol is een aantal zaken niet goed gegaan, met vervelende gevolgen voor passagiers en de luchtvaartmaatschappijen. Schiphol betreurt dat," zegt de luchthaven. Ze heeft intussen een aantal maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.



Zo is de noodstroominstallatie in Terminal 3 vervangen en zijn wijzigingen doorgevoerd in het datanetwerk.



Naar verwachting is het onderzoek van TNO eind deze zomer afgerond.



Lees ook: Storing Schiphol had 'complexe oorzaak'. Maar wat dan?