Grote storing NS, geen treinen tot zeker 20.00 uur: ‘Volgende keer gaan we met de auto’

Gestrande reizigers op Utrecht CS. Beeld ANP

De prognose was eerder dat er tot 17.00 uur geen treinen zouden rijden, maar dat tijdstip bleek niet haalbaar. Volgens een woordvoerder wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost. In elk geval alle treinen met een geplande vertrektijd vóór 20.00 uur zullen niet rijden.

Volgens de woordvoerder van de NS zullen er waarschijnlijk geen NS-bussen worden ingezet, omdat er in een trein veel meer mensen passen en dit daarom ‘geen optie’ is.

Er is geen aanleiding om te denken dat het gaat om een mogelijke hack van het systeem, kan de NS verder melden. Het besluit om te stoppen met rijden is er een ‘dat je liever niet neemt’, maar niet alleen was er geen actuele reisinformatie voor reizigers, er waren ook achter de schermen problemen. Zo was het door de storing lastig om personeel en treinen opnieuw in te delen als er bijvoorbeeld ergens vertraging zou ontstaan.

Vanwege de storing kloppen de reisadviezen in de reisplanner en op de stations niet. In de planner staan geen vertragingen of uitgevallen treinen weergegeven, op stations kan de NS zelfs geen enkele informatie geven. Alleen op trajecten van regionale vervoerders wordt gereden, al is de reisinformatie hier ook niet actueel.

Rijen voor de balie

Op Centraal Station vormen zich rijen bij de servicebalies. Roelof van der Poll wil terug naar huis richting Leiden, maar hij merkt pas bij de incheckpoortjes dat de treinen niet meer rijden. Hij is naar het Allard Piersonmuseum geweest voor de prenten van Peter van Straaten en al die tijd was het nieuws over de storing nog niet doorgedrongen.

Hij wordt naar de streekbussen gestuurd, misschien dat hij via Haarlem en Leiden toch thuiskomt? En anders waarschijnlijk na vijven per trein, zoals de verwachting nu is. “Dan gaan we een hapje eten.”

Andere reizigers nemen het nieuws over de storing minder luchtig op. Leuk is anders na een dagje winkelen met kinderen. Het zijn vooral toeristen op weg naar Schiphol die onthand zijn. GVB-servicemedewerkers proberen ze via Station Zuid nog naar streekbussen te dirigeren, maar het is de vraag of die genoeg capaciteit hebben. “Het zal niet voldoende zijn, maar ik kan me voorstellen dat je het probeert,” zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze in de stationshal. “Dit is ook zo’n dag dat er veel taxi’s over de A10 gaan.”

De drukte in het station is verder nog te overzien, vergeleken met eerdere treinstoringen. “Dan waren veel forensen ‘s ochtends naar hun werk gegaan om dan te ontdekken dat de trein niet meer gaat. Dagjesmensen zijn wat flexibeler,” zegt Kroeze. “De storing kwam redelijk vroeg op de dag, dat scheelt ook. Dan kiezen mensen ervoor om thuis te blijven.”

Volgende keer met de auto

Vooral toeristen en dagjesmensen hebben zich geïnstalleerd in de centrale winkelgalerij van de IJ-passage. Vier studenten uit Duitsland zijn rond hun bagage neergeploft onderaan een trap. Ze worden morgenochtend om 9 uur weer in de collegebanken verwacht, maar inmiddels vrezen ze dat ze dat niet gaan halen. Ze hebben hun overstap op de Duitse trein naar Stuttgart al gemist en alle alternatieven hebben ze al onderzocht, van taxi’s tot lijnbussen als Flixbus, maar het is allemaal vol of schreeuwend duur.

Het is een rottig einde van hun uitstapje naar Amsterdam. “We wilden graag klimaatneutraal reizen. Voor de toekomst hebben we treinen zo hard nodig vanwege de opwarming van de aarde,” zegt Sebastian Proffen. “Volgende keer gaan we met de auto,” zegt Leon Offermann.