Grote storing bij Car2Go

Door de storing is slechts een fractie van de ongeveer 350 Smarts die in Amsterdam staan beschikbaar, meldt Car2go op Twitter. Wie in de app kijkt, ziet dat er rond 15.30 uur slechts vier auto's te reserveren zijn.



'Geschoffeerd'

Naftalie Herschler (48) is regelmatig afhankelijk van de app voor werkafspraken. Hij ontdekte een paar dagen geleden dat er maar een handjevol auto's beschikbaar was, geen enkele stond bij hem in de buurt geparkeerd.



Car2Go liet hem in het ongewisse. "Ik heb vandaag zelf naar Car2Go gebeld, maar kreeg alleen een flauw antwoord: er is een storing en ze proberen dit op te lossen. Ik voel mij gewoon geschoffeerd."



Op Twitter melden anderen de storing ook al dagen terug. Wat de oorzaak is van het euvel en hoe lang de oplossing op zich laat wachten is nog niet bekend.