Grote steun in Zaanstad om regionale invloed van Amsterdam in te perken

Het is geen toeval dat de protesten het luidst worden gehoord in Zaanstad. Amsterdam jaagt de buurgemeente met enige regelmaat in de gordijnen, of het nu gaat om plannen voor een cruiseterminal of windmolens aan de Noorder IJplas of de verhuizing van een kunstmestfabriek naar de Afrikahaven. “Ons eeuwenoude veenweidegebied heet tegenwoordig in de officiële stukken Amsterdam wetlands,” geeft fractievoorzitter Ruud Pauw van de Zaanse lokale partij Rosa nog een voorbeeld. “Die naam is niet hier in Zaanstad verzonnen.”

De vier leden van Rosa steken donderdagavond in elk geval hun vinger op wanneer wordt gestemd over een motie om Amsterdam een toontje lager te laten zingen. Er is grote steun voor de motie van GroenLinks en SP om in elk geval de dominante rol van de hoofdstad binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aan banden te leggen. “Anders dan haar voorgangers heeft Femke Halsema de regionale samenwerking goed opgepakt,” zegt Romkje Mathkor van GroenLinks. “Iets te goed naar onze zin. Bij ons, maar ook in andere gemeenten, klinkt de vraag of wij überhaupt nog iets te vertellen hebben.”

De Zaanse kritiek spitst zich toe op de nieuwe opzet van de MRA. Om de samenwerking tussen de 32 gemeenten en twee provincies meer slagkracht te geven, is besloten om Amsterdam organisatorisch en inhoudelijk het voortouw te geven. Geen goed idee, vinden ze in Zaanstad. De motie stelt onder meer voor om de algemene vergadering elk jaar van voorzitter te laten wisselen, zodat alle gemeenten, ook de kleine, aan de beurt komen. Mathkor: “Een roulerend voorzitterschap zal het draagvlak voor de regionale samenwerking vergroten en de indruk wegnemen dat alleen de Amsterdamse belangen worden gediend.”

Symbolische waarde

Op het hoofdkwartier van de MRA op de Zuidas, waar nog druk wordt getimmerd en gezaagd aan de nieuwe structuur, is de kritiek bekend. Het is onder meer de bedoeling, vertelt een woordvoerder, om burgemeester Franc Weerwind van Almere voorzitter van de algemene vergadering te maken. In het Zaanse bestuur zijn trouwens ook voorstanders te vinden van de grote rol voor Halsema. Burgemeester Jan Hamming wees op de grote symbolische waarde van het Amsterdamse voorzitterschap, bij voorbeeld als in Den Haag zaken moeten worden gedaan. Een telefoontje van Halsema maakt daar meer indruk dan van, pak hem beet, collega Marvin Polak van Oostzaan.