Grote steden maken 425.000 euro vrij voor festival De Parade

De Parade in Amsterdam. Beeld Lin Woldendorp

Vanuit de coronasteunpaketten van Amsterdam, Den Haag en Utrecht wordt 345.000 euro betaald. Daarbij komt 80.000 euro uit de reguliere cultuur- of festivalbudgetten van Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

De Parade kan normaal gesproken zonder subsidie rondkomen, waardoor het festival ‘bij alle steunpakketten buiten de boot dreigde te vallen,’ zo meldt Nicole van Vessum, directeur van het festival. In januari trok de organisatie dan ook aan de bel. Zonder steun zou de editie van 2019 weleens de laatste kunnen zijn geweest.

“Daarom vroegen wij de steden waar wij al dertig jaar met veel plezier en liefde naartoe reizen om met een eenmalige bijdrage De Parade te redden,” aldus Van Vessum. “Dat die nu gekomen is laat zien dat de liefde wederzijds is en het draagvlak voor De Parade groot. Het ontroert ons en is een extra stimulans om door te gaan.”

Amsterdamse wethouder Touria Meliani (onder andere Kunst en Cultuur) noemt De Parade ‘een belangrijk rondtrekkend festival voor Amsterdams talent dat we graag voor de stad behouden’. “We ondersteunen de Parade vanuit ons steunplan voor kunst en cultuur en het is heel goed dat mijn G4-collega’s in Utrecht, Den Haag en Rotterdam hetzelfde doen. We hopen allemaal op een mooie zomer voor De Parade. Met warme avonden, fantastische voorstellingen en natuurlijk de beroemde zweefmolen.”