Grote schermen bij ja-woord Diemense burgemeester

De laatste keer dat Diemen in verband werd gebracht met de liefde was toen de echtgenote van Lange Frans werd aangehouden terwijl zij met een geladen wapen op weg was om voor haar man een zakelijk conflict op te lossen met diens voormalige compagnon Baas B.



Dat was alweer acht jaar geleden, dus er mocht wel weer een keer iets gebeuren op het gebied van de romantiek.



Maar vrijdag was het weer raak. Een dag voor het sprookjeshuwelijk van Harry en Meghan in Londen gaven in Diemen burgemeester Erik Boog en zijn verloofde Wahida Amier elkaar het jawoord.



Het paar stelde er prijs op dit bijzondere moment met heel Diemen te delen, dus waren achter het gemeentehuis twee grote schermen geplaatst waarop de ceremonie in de trouwzaal live kon worden gevolgd.



Zeven jaar

Ongeveer tweehonderd mensen - de meesten op gevorderde leeftijd - keken buiten mee hoe bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand Rob van Someren, ook bekend als radio-dj, de plechtigheid met veel humor en gevoel naar het gewenste resultaat leidde. Vooral Boog moest het ontgelden omdat zijn aanzoek liefst zeven jaar op zich had laten wachten.



De liefde is een hindernisbaan zonder einde, en in het geval van Boog en Amier wogen de eerste loodjes het zwaarst. De twee leerden elkaar kennen in Hilversum, waar Boog wethouder voor D66 was en Amier secretaresse bij de gemeente.



De ontluikende liefde leidde tot roddel, achterklap en pesterijen op de werkvloer, en uiteindelijk zelfs tot een sfeer waarin het niet langer plezierig werken was.



In 2015 kreeg Boog zijn aanstelling als burgemeester in Diemen en daar kon de liefde onbelemmerd woekeren. Amier werd nadrukkelijk naar voren geschoven als first lady van de gemeente.