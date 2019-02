Grote rol Bill T. Jones bij Holland Festival

De Amerikaan is sinds 2011 artistiek directeur van New York Live Arts in Manhattan. Na Faustin Linyekula en William Kentridge, die tijdens het Holland Festival van dit jaar zo'n belangrijke rol krijgen, is de aflevering van volgend jaar het tweede festival met een zogenoemde 'associate artist'.



Bill T. Jones was medeoprichter van American Dance Asylum en later van de Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company. Hij maakte meer dan honderd werken voor zijn eigen gezelschap. Ook voerde hij opdrachten uit voor onder meer het Boston Ballet, het Ballet van de Opera van Lyon en het Ballet van de Opera van Berlijn.



Schijnwerpers

In Nederland viel hij op door twee producties: Still Here (Het Muziektheater, 1996) en Fela! (Holland Festival, 2011). Tijdens het Holland Festival 2020 zal Deep Blue Sea, een nieuwe grote productie van hem en architect Elizabeth Diller, worden gepresenteerd.



Bill T. Jones heeft onder meer twee Tony Awards en enkele eredoctoraten. Het Holland Festival introduceerde 'associate artist(s)' om belangrijke makers en hun werk in de schijnwerpers te zetten.