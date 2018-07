Grote protestmars tegen aids van start

Daarmee vragen ze aandacht voor zaken als barrières voor toegang tot hiv-medicijnen en discriminatie en stigmatisering van mensen die leven met hiv.



De mars, met als thema 'Towards Zero Together', moet ook mensenrechtenschendingen, politieke onwil en gebrek aan financiering voor aidsbestrijding onder de aandacht brengen.



Aidsconferentie

Het laatste deel van de mars gaat door het centrum van de hoofdstad, aan de vooravond van de internationale aidsconferentie AIDS2018 op maandag 23 juli. Naar verwachting sluiten zich hier duizenden mensen bij aan, onder wie prinses Mabel.



Zij zet zich al jaren in voor de strijd tegen aids en zal ook het publiek toespreken. De protestmars in Amsterdam start om 13.00 uur bij het Amstelveld en eindigt om 16.00 uur bij de RAI.



Oplossingen

De mars is tegelijkertijd de start van AIDS2018, de 22ste editie van het grootste congres ter wereld op het gebied van gezondheid. Wetenschappers, beleidsmakers, activisten en politici komen bijeen om te praten over oplossingen om de wereldwijde aidsepidemie in te dammen.



Lees ook: Pil tegen hiv vanaf 2019 beschikbaar