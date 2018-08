Grote problemen treinverkeer door tweetal storingen

Door een storing op de verkeersleidingpost van Prorail kwamen alle treinen in de omgeving van Amsterdam rond kwart voor acht 's avonds stil te staan, met drukte op vooral het Centraal Station en Amsterdam Zuid tot gevolg.



NS en Prorail zochten lang naar de oorzaak, maar konden wel direct melden dat de met de storing gepaard gaande vertragingen dinsdag nog de hele avond aan zouden houden.



Iets voor negenen meldde spoorbeheerder Prorail in eerste instantie dat het treinverkeer weer hervat zou worden. Nog geen tien miuten later bleek de storing op de verkeersleidingpost echter teruggekeerd.



De NS adviseert reizigers alle communicatiekanalen goed in de gaten te houden. De vertraging kan voor reizigers oplopen tot ruim twee uur.



Winkeldief

Kort voor de storing werd het treinverkeer bij Schiphol al ontregeld door een winkeldief die op de vlucht sloeg. De 21-jarige verdachte zocht zijn heil in de spoortunnel en kon rond 19.00 uur worden aangehouden door de koninklijke marechaussee. Hij had volgens de marechaussee spullen gestolen bij Albert Heijn.



Door de persoon in de tunnel kon geen enkele trein vertrekken vanaf Schiphol en kan er ook geen trein aankomen.