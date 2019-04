Grote prikactie tegen meningokokken in de RAI

Het is een forse operatie: donderdag staan tweehonderd GGD medewerkers in de RAI om Amsterdamse 14- tot 18-jarigen te vaccineren tegen meningokokken. De GGD heeft 16.000 jongeren opgeroepen voor dit prik evenement. Ze kunnen een gratis vaccinatie halen tegen meningokokken typen A, C, W en Y.



Bij de vorige prikactie in het najaar van 2018 was de opkomst zo laag dat de GGD ervan is geschrokken. In heel Amsterdam haalde toen (inclusief de herhaal oproep) 77 procent van de 6500 opgeroepen jongeren de vaccinatie.



Daarmee scoorde Amsterdam als laagste van het land. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde ligt op 86,5 procent. In Slotervaart was de opkomst nog veel lager, daar kwam de helft niet opdagen. "We zetten nu groot in met onze campagne," zegt een woordvoerder van de GGD.



Gebrek aan kennis

Via sociale media, spotjes en posters in tramhokjes hoopt de GGD de opkomst op te krikken. Waarom die in Amsterdam zo laag is, is onduidelijk.



Er worden meerdere oorzaken genoemd: gebrek aan kennis op dit onderwerp bijvoorbeeld. Ook hebben zowel hoger als lager opgeleide ouders hun vragen over mogelijke bijwerkingen van vaccins en stoffen. Daarnaast zijn er ouders die vaccinatie vanwege bijvoorbeeld financiële problemen niet als een prioriteit zien, en het laten afweten.



Overigens krijgen kinderen van 14 maanden sinds 1 mei 2018 een vaccinatie tegen meningokokken type A, C, W en Y. Voor die tijd kregen kinderen alleen een inenting tegen type C.



