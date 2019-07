Grote plannen voor sluitende Hemwegcentrale

De Hemwegcentrale is de laatste kolencentrale van Nuon. Beeld ANP

Op de maquette in het atelier van Finn Dudok van Heel heeft de schoorsteen van de Hemwegcentrale al een Euromast-achtig panoramaplatform gekregen. Het uitkijkpunt zou daarmee bijna twee keer zo hoog worden als de A’DAM Toren. Met 175 meter is de eind dit jaar sluitende kolencentrale immers het hoogste bouwwerk van de stad.

De uitkijktoren kan het visitekaartje worden van de haven. ‘Dichterbij kun je niet komen!’ schrijft Dudok van Heel wervend op de website waar hij zijn plan Energie-Stad uit de doeken doet. Drie jaar geleden is hij begonnen met het ontwikkelen van het project. De ‘rauwheid’ van de kolencentrale sprak hem meteen aan. “Het was liefde op het eerste gezicht.”

Het is industrieel erfgoed, als je het hem vraagt. Slopen zou zonde zijn. Juist omdat de kolencentrale 25 jaar de ruggengraat was van de stroomvoorziening in en om de stad, is energiebedrijf Nuon er heel zuinig op geweest. “Dit is een van de best onderhouden gebouwen van Amsterdam.”

De stad heeft ook al goede ervaringen met energie-erfgoed. “Amsterdam heeft de potentie al laten zien in de Westergasfabriek en de Oostergasfabriek.” In een ‘energie-expo’ wil Dudok van Heel de cultuurgeschiedenis van het opwekken van energie tentoonstellen – van steenkool tot waterstof. “De weg die de kolen afleggen door de centrale kunnen we gebruiken als looppad voor de bezoekers.”

Haven-Stad

Maar de centrale zou als het aan hem ligt ook een functie krijgen bij de verwarming van Haven–Stad, de nieuwbouwwijk met 50.000 tot 70.000 woningen die Amsterdam tot 2050 bouwt rond de haven. Dudok van Heel wil het enorme ketelhuis van de kolencentrale en de kolensilo’s gebruiken als ‘warmtebatterij’, een waterreservoir van 60.000 kubieke meter dat met overtollige wind- en zonne-energie kan worden opgewarmd. In de goed geïsoleerde nieuwbouwwijk Haven-Stad kan dat een grote bijdrage leveren aan de verwarming, verwacht Dudok van Heel. Zelfs in de winter kunnen 30.000 woningen er een halve dag op vooruit, heeft hij berekend. In de zomer drie dagen.

Vanwege de overgang op duurzame energie komt elektriciteit in de toekomst met pieken en dalen. Op zonnige dagen en als het hard waait moeten we energie opslaan voor als het windstil is of in de nacht. Op andere momenten komt de stroom juist in overvloed, van nieuwe windparken op zee bijvoorbeeld. Dudok van Heel verwacht 500 tot 1000 megawattuur aan elektriciteit te kunnen opslaan in de warmtebatterij.

Energiebedrijf Vattenfall, het vroegere Nuon en de eigenaar van de Hemwegcentrale, wil het terrein houden en wijst op de formele bestemming van het gebied, ‘industriële energievoorziening’. Dat is toch wat anders dan een energie-expo of een uitkijkpunt. Vattenfall is al bezig met het ontwikkelen van een plan, maar kan daar pas begin volgend jaar iets over zeggen. Eerst worden alle mogelijkheden op een rij gezet: er zijn al meer dan 25 duurzame energie-oplossingen in beeld, zegt een woordvoerder. Maar zij schrijft ook: “Het idee van Dudok van Heel is ons bekend en is, naast alle overige opties, onderdeel van bovengenoemd proces.”

Dudok van Heel benadrukt dat andere plannen om meer duurzame energie op te wekken zijn ontwerp voor de oude kolencentrale niet uitsluiten. Het terrein is nog leeg, zegt hij. Naast de gasgestookte centrale Hemweg-9 - die blijft - , ziet hij op de noordelijke helft ruimte voor nog vier centrales van die grootte. “Daar doe ik helemaal niks mee.”

Ook prikkelend: op de kaart heeft hij aan de kade voor de Hemwegcentrale alvast een schaalmodel van een cruiseschip gelegd, het grootste van de wereld. “Zo zie je pas goed hoe gróót het is”, zegt Dudok van Heek, die meteen toegeeft dat hij alleen bij maritiem aannemer Van Oord relevante ervaring heeft opgedaan. Maar zijn plan krijgt al wel openlijk steun van bouwbedrijf Heijmans en adviesbureau Witteveen+Bos.