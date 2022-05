Grote pannen soep op de NDSM voor Oekraïne: ‘Eten moet je toch, en zo help je een ander’

Beeld Eva Plevier

Het is gezellig druk naast de ponthalte op de NDSM-werf. De picknicktafels zitten vol, er is live muziek van de Amsterdam Klezmer Band en aan een lange tafel is een groep vrijwilligers druk bezig met het maken van grote pannen soep. In de zon genieten mensen van een broodje en een kommetje. Ook burgemeester Halsema en oud-burgemeester Job Cohen zijn van de partij.

Er is flink wat volk afgekomen op de 5 mei-editie van Mirror Soup Kitchen. Voor een zelfgekozen donatie kun je er een kop soep krijgen, waarmee je weer mensen in Oekraïne helpt.

Soepkeuken

Initiatiefnemers Jasper van den Berg en Roel Wouters begonnen in 2020 met het concept na de explosie in Beiroet, Libanon. Ze hadden daar een vriend die zijn club omtoverde tot een soepkeuken voor de vele hongerigen en dakloos geraakte mensen in de nasleep van de ramp. Van den Berg en Wouters wilden helpen waar ze konden, dus startten ze een crowdfundactie. Maar naarmate het nieuws over Beiroet naar de achtergrond verdrongen werd, liepen de donaties terug.

Om toch aandacht en geld op te blijven halen voor de stad begonnen ze met een simpel plan: koken voor mensen in Amsterdam om geld op te halen voor de mensen in nood. Wat de donateurs voorgeschoteld kregen was hetzelfde als wat de ontvangers te eten kregen. De vriend in Beiroet stuurde ze elke ochtend de ingrediënten en het recept door.

Kunstenaarscollectief Kukhnia

Toen aan organisator Van den Berg aangeboden werd om hun concept op 5 mei uit te voeren had hij een beter idee. “Ik wilde het dit keer niet een paar keer doen maar op vaste basis, er is per slot van rekening altijd wel ergens een ramp aan de gang. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak wilden we gelijk beginnen, en het liefst wekelijks. We hadden al gauw contact met activistisch kunstenaarscollectief Kukhnia in Lviv die daar onder andere voor maaltijden zorgen voor mensen in nood.” Het ingezamelde geld kan het collectief in Lviv weer gebruiken om hun gaarkeuken open te houden.

En dus staan ze sinds 11 maart in weer en wind wekelijks soep te verkopen op de NDSM-werf, voor de Toren van Babel, het nieuwste kunstwerk op de NDSM-werf. Elke vrijdag wordt er zo’n 40 liter soep gekookt. “Eten moet je toch, en op deze manier zorg je dat een ander die het nodig heeft dat ook kan.”

Voor de extra grote 5 mei-editie helpt burgemeester Halsema met het uitschenken van de eerste kommen soep. ‘Taste of Former Life’-soep, met kidney bonen, paddenstoelen en wortels. “Jullie laten zien dat we een internationaal georiënteerd volk zijn en dat we onze solidariteit uiten. Nu we oog in oog staan met de oorlog in Oekraïne moeten we beseffen dat we niet te gemakzuchtig moeten omgaan met het woord vrijheid,” aldus Halsema.

Joop en Theo van de Amsterdam Klezmer Band genieten in ieder geval van hun maaltijd. “We vinden het een eer om voor zo’n initiatief te mogen spelen, en dan ook nog in de aanwezigheid van twee burgemeesters.” En niet onbelangrijk: “De soep is heerlijk.”