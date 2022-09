Grote olievlek op het IJ door lek bij riviercruiseschip

Archiefbeeld van de westelijke De Ruijterkade, gezien vanaf de A’DAM Toren. Beeld Gemeente Amsterdam

De olievlek ontstond rond 20.00 uur, nadat er iets was misgegaan in het tankvulsysteem van het schip. “Er ontstond overdruk in de afsluiters, waardoor de olie niet in het schip terechtkwam, maar naar buiten lekte,” vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Het gaat hierbij om gasolie, beter bekend als diesel. En olie heeft als eigenschap dat het op water drijft.”

Met behulp van een gespecialiseerd bedrijf plaatste Rijkswaterstaat zaterdagavond olieschermen, ook wel olieworsten genoemd, om de olie in te sluiten en te absorberen om zo verdere verspreiding te voorkomen. De omtrek van de vlek was in het donker niet goed te zien en is inmiddels niet meer goed in te schatten, vertelt de woordvoerder. Zaterdagavond werd 120 meter aan absorptiemateriaal gebruikt.

Doordat gasolie makkelijk verdampt, roken mensen in de omgeving een sterke dieselgeur. Maar volgens Rijkswaterstaat zorgde de damp niet voor direct gevaar.

Schoonmaakkosten

“Rijkswaterstaat start een onderzoek en zal in ieder geval de schoonmaakkosten op het schip verhalen,” aldus de woordvoerder. Van welke organisatie de boot is, kan zij niet zeggen.

Zaterdagavond werd al een deel van de gasolie verwijderd. Aanvankelijk dacht Rijkswaterstaat dat het opruimen tot zondagmiddag zou duren, maar daar komt het op terug. “Het is toch te veel olie gebleken. Waarschijnlijk zijn we de komende dagen nog bezig.”

