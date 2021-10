Grote kans op plek in gemeenteraad voor oud-advocaat Oscar Hammerstein

Oscar Hammerstein laat al jaren van zich horen, met name over afval en vuilnis op straat. Beeld Jakob van Vliet

Dat bevestigen bronnen rondom Hammerstein. Zijn kandidatuur komt niet als een verrassing: de advocaat zei eerder al dat hij had gesolliciteerd naar een plek op de lijst. De VVD heeft de laatste jaren steeds zes zetels in de raad, waardoor Hammerstein goede kans maakt om 16 maart 2022 verkozen te worden.

Al een tijdje laat Hammerstein (67), woonachtig in de binnenstad, geregeld van zich horen als het gaat om afval en vuilnis op straat. Zowel via de lokale pers als op sociale media klaagt hij veelvuldig over de smerige staat van de grachtengordel en de in zijn ogen lakse houding tegenover reiniging. In 2020 stuurde hij namens enkele bewoners van de Gouden Bocht in de Herengracht zelfs een dagvaarding naar de gemeente vanwege het vuil op straat.

Terugkeer

Recentelijk onthulde Hammerstein dat hij een poos de raadsman is geweest van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Eerder dit jaar stopte hij met zijn advocatenkantoor. Als Hammerstein in de raad gekozen wordt, keert hij na bijna twintig jaar terug in de politiek. In 2002 en 2003 was hij actief in het landelijke partijbestuur van de LPF. Hammerstein was een goede vriend van wijlen Pim Fortuyn.

De VVD gaat de verkiezingen in met lijsttrekker Claire Martens, die nu al raadslid is. Hammerstein is de bekendste nieuwe binnenkomer, maar hij is zeker niet de eerste Bekende Nederlander die een raadszetel ambieert. In 2010 zat actrice Nelly Frijda in de raad voor RED Amsterdam, tussen 2018 en 2020 was voormalig tv-presentator Sylvana Simons raadslid namens Bij1. Huidig D66-raadslid Ilana Rooderkerk was tussen 2005 en 2010 te zien in de dramaserie Onderweg naar Morgen.

Eind november moeten de leden van de VVD in Amsterdam nog hun zegen geven over de kieslijst en daarmee de plek van Hammerstein.