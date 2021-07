Grote jeugdhulporganisatie Noord-Holland in problemen, Amsterdam grijpt in

Levvel5 begeleidt ruim 250 jonge cliënten. Beeld Getty Images

De gemeenten willen het aanbod van Levvel5, dat vooral hulp verleent aan kinderen met een lichte verstandelijke beperking, zoveel mogelijk in stand houden. Het gaat de gemeenten 4 tot 8 miljoen euro kosten, zo laat de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim weten aan de gemeenteraad.

In totaal begeleidt Levvel5 ruim 250 jonge cliënten. Een belangrijke locatie is het dorp Driehuis, waar cliënten met een beperking en ‘complexe problematiek’ verblijven. Zij zullen ergens anders heen moeten, zo blijkt uit de brief. Het plan is om op vijf of zes plaatsen in de regio ‘nieuwe, kleinschalige locaties’ in te richten om hen te behandelen.

Verder doet de organisatie aan crisisopvang, trainingen en naschoolse dagbehandeling. Dat moet zoveel mogelijk doorgaan.

Coronacrisis

De meest ‘levensvatbare onderdelen’ van de organisatie moeten overgaan naar de moederorganisatie, Levvel. Een deel van de activiteiten in de regio Noord-Holland Noord moet worden verkocht aan andere partijen en er is een sanering nodig.

De start van Levvel5, dat weer voortkomt uit andere organisaties in de regio, viel samen met de coronacrisis. Mede daardoor viel de instroom van nieuwe cliënten tegen, legt Kukenheim uit. “Al bij de overname in 2020 waren er onrendabele activiteiten die in de loop van 2020 minder kostendekkend werden. Dat jaar heeft Levvel5 met een dusdanig structureel verlies afgesloten dat ingrijpen noodzakelijk is.”

Faillissement

Het belang van de jeugdigen, hun ouders/verzorgers en de medewerkers stond voor de gemeenten voorop, schrijft de wethouder. Volgens haar worden veranderingen voor iedereen ‘zoveel mogelijk geminimaliseerd’.

Levvel moet maandelijks verslag doen over de voortgang. Op basis daarvan bepalen regiogemeenten telkens of ze verder willen met het plan waar nu voor is gekozen. “Wanneer dat niet het geval is, is de enige optie faillissement,” waarschuwt Kukenheim. Amsterdam is bereid om een voorschot te betalen, zodat de organisatie in elk geval over financiering beschikt tot eind oktober.