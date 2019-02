Grote ict-storing gemeente is opgelost

De gemeente zet dinsdag extra medewerkers in om zoveel mogelijk Amsterdammers van dienst te kunnen zijn. Maandag waren de stadsloketten wel open, maar konden Amsterdammers er niet terecht voor vragen of verzoeken waarbij toegang tot het ict-systeem vereist is.



Wat de oorzaak van de storing was is nog onduidelijk. Op 4 februari had de gemeente ook al te maken met een storing bij de stadsloketten. Het betrof een landelijk probleem. En dat nog wel op een bijzondere dag: ouders konden die maandag voor het eerst hun doodgeboren kind registreren in het bevolkingsregister. Door een wetswijziging kregen doodgeboren kinderen formeel bestaansrecht.