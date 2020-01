Grote huurstijging in vrije sector voorbij

De markt voor huurwoningen in de vrije sector koelt verder af. Vooral in de vijf grote steden stijgen de huurprijzen niet meer zo hard.

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven stegen de huren 3,8 procent ten opzichte van vorig jaar. De landelijke stijging bedroeg vorig jaar 4,8 procent tot huren van 16,77 euro per vierkante meter per maand.

Dit meldt online woningplatform Pararius in Amsterdam dinsdag op basis van cijfers over het afgelopen kwartaal.

Directeur Jasper de Groot van Pararius spreekt van zeer gematigde prijsstijgingen. “Kijk naar de toegestane huurstijging in de sociale sector. Die bedroeg vorig jaar maximaal bij nieuwe huurders 4,1 procent voor mensen met inkomens tot 42.436 euro,” aldus De Groot. Koopwoningen werden 8 procent duurder. “De huren zijn in absolute zin in gewilde gebieden hoog, maar de grote huurstijgingen in de vrije sector zijn achter de rug.”

Voor dit jaar verwacht De Groot opnieuw een gematigde stijging van de huren in de vrije sector. “Dat wordt anders als er een economische crisis uitbreekt,” zegt hij. “In tijden van crisis reageert de huurmarkt heftiger en kunnen de huren wel twintig procent dalen. Maar ik verwacht niet dat dit gebeurt.”

De stijging van de huren van woningen in de vrije sector in Amsterdam was het afgelopen jaar relatief gering. De huren in de stad zijn het laatste kwartaal van vorig jaar 3,1 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De vrije sector huren in Amsterdam liggen nu gemiddeld op 23,68 euro per vierkante meter per maand. In 2018 en 2017 was dat 22 euro en in 2016 21 euro per vierkante meter per maand. In 2014 betaalden huurders voor vrij sector-appartementen nog gemiddeld 19 euro per vierkante meter per maand. Daarna stegen de huren snel, tot het laatste kwartaal van 2018 de stijging afzwakte.

Stadsdeel Centrum

De hoogste huren worden betaald in het stadsdeel Centrum, 25,84 euro per vierkante meter per maand. In Zuid wordt 25,33 euro betaald. Buiten de ring A10 zijn de huren flink lager, 18,63 euro per vierkante meter per maand in Nieuw-West en 16,99 euro in Zuid-Oost. In de goedkoopste delen van de stad waren de stijgingen het hoogst. De huren in Zuidoost stegen het afgelopen kwartaal bijvoorbeeld 8,7 procent ten opzichte van vorig jaar.

Amsterdam domineert de landelijke huurmarkt wel zo sterk dat het de statistieken zwaar beïnvloedt. Als Amsterdam buiten beschouwing wordt gelaten, zou de huurstijging landelijk uitkomen op 5,3 procent, 0,5 procentpunt hoger dan nu het geval is.

In sommige plekken van Nederland kan nog voor betrekkelijk lage huren een appartement betrokken worden. Zo is het in Friesland mogelijk om gemiddeld voor 9,33 euro per vierkante meter per maand een woning te huren.