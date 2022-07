Grote hoeveelheid wespennesten belooft niet veel goeds voor later deze zomer: ‘Het worden een soort hangjongeren’

Beeld ANP

Bij Ongediertebestrijding Amsterdam halen ze alleen al in de stad per dag twintig tot dertig wespennesten weg. Het bedrijf komt in de hele Randstad. Waar het normaal in juli duizend tot vijftienhonderd keer wordt ingeschakeld voor wespennesten, gaat het nu richting de drieduizend. “Exceptioneel veel,” zegt Richard Piké van Ongediertebestrijding Amsterdam. “Het explodeert echt.”

“Heb je een heel nat voorjaar, dan gaan de nesten rotten en hou je er minder over. Nu hadden we een prachtig, droog voorjaar en is elke koningin die een nest begon daarin geslaagd. We komen nesten tegen zo groot als een skippybal.”

Alle stoplichten op groen

De insectenverdelgers die hij inschakelt zijn momenteel van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds in touw, zegt Merijn Janssen, eigenaar van Beestjes Weg. Vorig jaar was de zomer rustig door de natte meimaand, maar nu is het ‘megadruk’. Waar het landelijk opererende bemiddelingsplatform normaal in juli zo’n 16.000 opdrachten krijgt voor wespennesten, gaat het nu richting de 30.000.

“Eind juni zagen we al hele grote. Normaal zijn het dan tennisballetjes,” zegt Janssen. “Alle stoplichten stonden dit jaar op groen voor de wespen. Het was een zachte winter, waardoor de koningin vroeg het nest kon beginnen. Ook was het een warm voorjaar zonder late vorst en zonder enorme stormen die wespen desoriënteren.”

In Amsterdam werden vorig jaar via Beestjes Weg 330 wespennesten weggehaald in juli. Dit jaar worden dat er zo’n 650. Janssen raadt mensen af zelf met gif aan de slag te gaan of het nest dicht te stoppen. “Ze vinden toch een uitweg en komen dan bijvoorbeeld via de slaapkamer naar buiten. En nog best veel mensen zijn allergisch.”

Opdringerig

Piké wil er ook niet aan dat Het Parool komt kijken bij het weghalen van een nest. “Op het moment dat we het bestrijdingsmiddel inspuiten komen er honderd wespen uit en die zijn pissed. Onze mensen hebben een imkerpak aan en dan nog worden ze gestoken.”

En dan te bedenken dat wespen pas in augustus echt opdringerig worden. Dat belooft nog wat voor de rest van de zomer. “Het is nu zo vroeg op gang gekomen dat er misschien een tweede fase komt met nieuwe nesten. Dan gaat het heel lang doorlopen,” zegt Janssen.

In de tweede helft van de zomer is het nest normaal gesproken voltooid en dan vliegen de werksters uit. “Tot dat moment vliegen ze af en aan naar het nest met voedsel voor de larven en die scheiden een zoetstof af als beloning,” zegt Piké. Als ze die niet meer krijgen, hebben ze geen ander doel dan die zoetigheid elders te zoeken en komen uit bij de mens, in de tuin en op het terras. “Dan worden ze vervelend, een soort hangjongeren.”