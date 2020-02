Grote hoeveelheid wapens ingeleverd bij de politie in Zaanstad

Beeld Politie Zaanstad

Van de 197 ingeleverde wapens zijn 22 jacht- en machinegeweren, pistolen en revolvers, 3 nepvuurwapens, 53 luchtdrukwapens, 16 alarmpistolen en 1,5 kilo munitie. Naast schietwapens zijn er 71 messen, 10 boksbeugels, 12 zwaarden, 5 tasers, 3 ploertendoders en 2 granaten ingediend.

Rechercheurs gaan in de komende weken onderzoeken of de vuurwapens zijn gebruikt bij het plegen van een misdrijf. Als dat het geval is, volgt er een verder onderzoek waarbij de voormalig eigenaar als verdachte kan worden aangemerkt. In elk ander geval worden de wapens vernietigd.

Heftige incidenten

De gemeente Zaanstad startte de wapeninleveractie na een reeks heftige incidenten waarbij wapens zijn gebruikt. Samen met de politie en het OM trof het stadsbestuur maatregelen om de regio veiliger te maken. Hiervoor werd een deel van de binnenstad aangewezen als ‘veiligheidsrisicogebied’ waar de politie mensen preventief mocht fouilleren. Daarbovenop trof de gemeente de wapeninleveractie.

Het aantal ingeleverde wapens is hoger dan verwacht. De Zaanse politiechef Sherwin Tjin-Asjoe noemt het ‘een overweldigend resultaat’. “Het geeft blijk van draagvlak in de maatschappij voor het aanpakken van dit probleem.” Maar er valt volgens hem nog meer te behalen. “Dit vraagt om een maatschappelijk offensief tegen wapens samen met onze partners, zoals horecagelegenheden, scholen, openbaar vervoer en ouders.”