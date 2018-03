Grote gezinnen mogen in Amsterdam niet Airbnb'en

Dit schrijft wethouder Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad, die komende woensdag op de agenda staat.



Amsterdam hanteert een aantal regels voor vakantieverhuur, bijvoorbeeld via Airbnb. Amsterdammers mogen hun huis niet meer dan zestig dagen per jaar verhuren (vanaf 2019 dertig dagen) en ook niet aan meer dan vier personen tegelijk.



Deze laatste regel is een obstakel voor grote gezinnen, die uit meer dan vier personen bestaan. Zij kunnen volgens de regels geen huis huren via Airbnb of Booking.com.



Moeilijk, moeilijk, moeilijk

Het gemeentebestuur wil best een uitzondering op de regel maken voor grote gezinnen, zegt Laurens Ivens, wethouder Wonen. Maar dit heeft zoveel consequenties dat Amsterdam daar toch maar niet aan begint.