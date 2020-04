Grote financiële problemen voor gemeente Amsterdam door coronacrisis

Beeld ANP

De maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, treffen burgers, bedrijven, het Rijk, maar ook de gemeente. Aan de ene kant loopt Amsterdam veel inkomsten mis, zoals toeristenbelasting en parkeergelden en aan de andere kant lopen de uitgaven op, bijvoorbeeld aan bijstandsuitkeringen.

Op verzoek van Het Parool heeft een panel van vijf ervaringsdeskundigen zich verdiept in de Amsterdamse begroting voor 2020. Uit het gemiddelde van hun inschattingen komt naar voren dat de gemeente zeker 270 miljoen euro inkomsten zal mislopen dit jaar. Het grootste gat ontstaat bij de toeristenbelasting, die naar verwachting 125 miljoen euro minder zal opleveren nu bezoekers aan de stad wegblijven. Ook de parkeerinkomsten (min 70 miljoen euro) en de te verwachten dividenden van bedrijven waarvan Amsterdam aandeelhouder is, zoals Schiphol en de RAI, zullen veel lager uitvallen.

Ook uitgaven omhoog

“Het grootste deel van de congressen is afgelast, en die gasten slapen in de duurdere hotels, die het hoogste aandeel hebben in de toeristenbelasting,” zegt oud-wethouder Eric van der Burg. Hij verwacht dat het mogelijk een paar jaar duurt totdat het toerisme weer is aangetrokken.

De schade zal zich niet beperken tot een gat van 270 miljoen euro, doordat ook uitgaven omhoog gaan. Door de economische malaise zullen meer Amsterdammers een bijstandsuitkering aanvragen. In de eerste weken van de coronacrisis is het aantal aanvragen voor een uitkering direct verdrievoudigd. Dit kan tientallen miljoenen euro’s aan onvoorziene kosten opleveren.

Ook een noodplan om culturele instellingen overeind te houden, mogelijk door het kwijtschelden van de huur van panden die gemeentebezit zijn, zal miljoenen euro’s kosten.

Torenhoge ambities in de ijskast

Financieel wethouder Victor Everhardt wil nog niet ingaan op de omvang van het bedrag, omdat de stad nog middenin de ‘gezondheidscrisis’ zit, maar hij erkent dat zeer zwaar weer op komst is. “We hebben extra kosten maar ook minder inkomsten. Het gaat dus om serieus geld, echt een groot bedrag.” Bijkomend probleem is dat gemeenten niet in de min mogen eindigen. “Het Rijk kan de schulden laten oplopen, maar onze balans moet op nul uitkomen, anders krijgen we te maken met de toezichthouder, de provincie Noord-Holland.”

Om de problemen dit jaar op te lossen moet Amsterdam een greep doen in het weerstandsvermogen, stellen diverse deskundigen. In dat potje zit ongeveer 300 miljoen euro in, bestemd voor moeilijke tijden. Maar Everhardt waarschuwt dat deze reserve vervolgens ook weer moet worden bijgevuld uit de gemeentelijke middelen. En dat heeft gevolgen voor 2021 en de daaropvolgende jaren.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten zit momenteel om tafel met het rijk om financiële afspraken te maken. “We gaan zowel de extra kosten als de misgelopen inkomsten bespreekbaar maken,” zegt Everhardt.

De torenhoge ambities uit het coalitieakkoord dat GroenLinks, D66, PvdA en SP in 2018 sloten, kunnen waarschijnlijk in de ijskast. “Alles is bespreekbaar, er zijn geen heilige huisjes,” zegt Everhardt.