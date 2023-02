Grote fietsenstalling aan IJzijde Centraal Station geopend

De nieuwe fietsenstalling IJboulevard onder Amsterdam Centraal. Beeld KOEN VAN WEEL / ANP

De eerste 24 uur is parkeren in de nieuwe fietsenstalling gratis. Daarna betalen fietsers 1,35 euro per 24 uur. Bakfietsen, fatbikes en scooters kunnen niet in de stalling parkeren. ‘Zij kunnen terecht in de speciaal aangegeven vakken op de De Ruijterkade,’ meldt de gemeente. Driewielers, bakfietsen en fatbikes kunnen ook parkeren in de stalling Stationsplein Oost.

Boven op de stalling komt een gebied van 6.000 vierkante meter om te wandelen langs het IJ: de IJboulevard. De gemeente hoopt dat de werkzaamheden daarvoor in april helemaal klaar zijn.

Vorige maand werd ook al de grote nieuwe fietsenstalling onder het Stationsplein geopend: goed voor 7000 fietsplekken. De combinatie maakt – zo is de bedoeling – een einde aan de enorme hoeveelheid fietsen rond het Centraal Station. Fietsenrekken aan de achterkant van het station worden vanaf 13 maart in verschillende stappen weggehaald, meldt de gemeente. Eerder ging de fietsflat aan de voorzijde van het station al dicht.

